Александр Лукашенко заявил, что готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции

По его словам, идет работа над третьим вариантом основного закона страны. Первые два он отверг. Лукашенко подчеркнул, что нельзя Конституцию «отдавать непонятно кому». При этом белорусский президент говорит, что готов к тому, что рано или поздно покинет свой пост.
2020-08-17T15:33:24+03:00
2020-08-17T15:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 17 августа 2020
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