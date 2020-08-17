Z Архив новостей новости
5 10 6 2553
15:33, 17 августа 2020

Александр Лукашенко заявил, что готов передать свои полномочия после принятия новой Конституции

По его словам, идет работа над третьим вариантом основного закона страны. Первые два он отверг. Лукашенко подчеркнул, что нельзя Конституцию «отдавать непонятно кому». При этом белорусский президент говорит, что готов к тому, что рано или поздно покинет свой пост.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Александр Лукашенко: Майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию вокруг прошедших после выборов акций протеста…

5 215 6 39499 10.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Светлана Тихановская: Я готова стать национальным лидером Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в которым оказались 26 лет назад…

5 172 6 20696 09:04
8читать ;смотреть
Блоги

+ Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Владимир Путин: Одна из моих дочерей сделала себе прививку от коронавируса Все вообще проходит так, как будто ничего и не делали…

5 130 6 19790 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет Президент Белоруссии на встрече с работниками МЗКТ заявил, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более под давлением…

5 60 6 10029 13:25
8читать ;смотреть
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Происходящее в Республике Беларусь вызывает очень большую тревогу Мы требуем от МИДа России, от государственных правозащитных институтов России, безусловного осуждения насилия против мирных граждан — как жителей Республики, так и граждан России и других государств…

5 35 6 5849 13.08
Голосование
5 64 6 10804 12.08
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Всё как прежде: диктатор на троне, оппозиция по тюрьмам В мире уже есть один такой диктатор в Венесуэле, и зовут его Николас Мадуро. Оппозиция второй год пытается вести с ним переговоры. Америка и ещё полсотни демократических стран поддерживают временного президента Хуана Гуайдо, и что?..

5 44 6 7654 15.08
Новости

Александр Лукашенко утверждает, что готов поделиться президентскими полномочиями По его словам, перераспределение обязанностей должно идти через конституционный процесс, а не через уличные акции…

5 33 6 5888
Блоги

Движение в защиту прав избирателей «Голос» golosinfo.org

«Голос» требует от властей Беларуси освободить Артема Важенкова и Игоря Рогова Белорусское государственное агентство «Белта» показало их в видеосюжете под заголовком «Видео задержания провокаторов», лежащими лицом на земле со скованными за спинами руками рядом с другими задержанными…

5 35 6 6304 11.08
Блоги

Блог «Новой газеты»

Владимир Спиваков — Александру Лукашенко: «Мне стыдно носить Ваш орден» Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

5 249 6 44264 12.08
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Изоляция свидетелей — что может быть подозрительнее? Журналисты — не участники, не акторы — они свидетели, работающие в интересах исключительно своей аудитории…

5 57 6 28489 10.08
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Мы теряем Беларусь, они независимость. Но что-то не так События в Беларуси однозначно послужат катализатором для изменений в России, но каких? Будет неуправляемый хаос или запоздалые изменения вертикали и ее замашек?..

5 30 6 5553 13:59
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Псевдоисторики и самое секретное здание в стране Как ни странно, во многих странах, в том числе и во Франции, до сих пор встречается псевдоисторики, оспаривающие факт смерти такого человека, как Адольф Гитлер в 1945 году…

5 60 6 11014 15.08
Блоги

+ «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» «Призываю власть прекратить насилие на улицах и пойти на диалог» Обращение Светланы Тихановской…

5 135 6 25702 14.08
Блоги

+ Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Лукашенко: Так называемые протестующие — люди с криминальным прошлым и безработные Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу…

5 206 6 40343 12.08
Блоги

Сергей Марков политолог

Провал Майдана в Белоруссии закономерен В Белоруссии нет связи с антирусским прогитлеровским коллаборационизмом и фашизмом, какая есть у бандеровцев. В Белоруссии зато очень сильно неприятие наследников коллаборантов…

5 131 6 25554 11.08

Популярное за неделю

Новости

Лукашенко заявил, что других выборов в Белоруссии не будет Он сказал об этом на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей…

5 88 6 21151
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко забраковал план с этой красивой интригой, потребовал свернуть цирк и сразу железно выписать ему 95%. Его полночи уговаривали на 80. Опытные тетки в избиркоме чуть ли не коленях стояли…

5 85 6 148847 12.08
#слушать 50:12 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование
5 63 6 10769 12.08
Блоги

Марк Солонин историк

Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..

5 360 6 264983 15.08
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Что происходит в Белоруссии Что происходит в Белоруссии Тихановской пригрозили убить детей?..

5 187 6 177171 11.08
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8688124
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4594875

Сегодня в эфире