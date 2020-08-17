Власти Москвы планируют провести массовый мото-парад в коцне сентября

Как передает Интерфакс, Центр организации дорожного движения сейчас ищет подрядчика для проведения мероприятия с участием не менее двух с половиной тысяч байкеров. Расходы на мотто-парад могут составить 70 миллионов рублей.

Главная цель фестиваля — пропаганда безопасности дорожного движения среди мотоциклистов.