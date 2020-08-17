Верховный суд признал течение «Арестантское уголовное единство» экстремистским и запретил его деятельность в России

Верховный суд признал течение «Арестантское уголовное единство», или «АУЕ», экстремистским и запретил его деятельность в России.

С иском в суд обращался лично генеральный прокурор Игорь Краснов. Он аргументировал это необходимостью защитить подрастающее поколение от воздействия опасной субкультуры. По данным Генпрокуратуры, участники «АУЕ» имели отношение к организации массовых беспорядков. Причем их деятельность не ограничивалась Россией.

В судебном постановлении говорится, что организация хорошо структурирована и управляема. Однако, до настоящего времени «Арестантское уголовное единство» не было зарегистрировано как организация, не было сообщений о наличии ячеек в регионах, также ничего не известно о существовании руководителей «АУЕ».

О течении «Арестантский уклад един» широко стало известно несколько лет назад. В частности, в СПЧ рассказывали о группировке, которая в 18 регионах заставляет детей собирать деньги на так называемый «общак для зоны». В целом же, их идеология основывается на воровских и тюремных понятиях, они требуют соблюдения «воровского кодекса», взамен же обещают оказание любой помощи участникам.

Теперь же, за причастность к субкультуре участникам грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова говорила, что недостаточно просто запретить такие организации. По ее словам, детям необходимо предоставить что-то взамен.