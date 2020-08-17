В российском МИДе утверждают, что нашли аппаратуру слежения в автомобиле военного атташе в Нидерландах

Из-за находки, как отмечается, дипломаты вызвали в ведомство на Смоленской площади временную поверенную в делах Нидерландов в Москве Доминик Баккер-Кюлинг. Каких-либо деталей случившегося в МИДе не приводят. Лишь говорят, что выразили решительный протест Нидерландам и призвали страну принять исчерпывающие меры, а также соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. По словам дипломатов, подобные инциденты лишь усложняют связи между Россией и Нидерландами.

Военным атташе в королевстве, в служебном автомобиле которого, как утверждается, нашли следящее устройство, является Михаил Климук. Он никак не высказывался об инциденте.

Россия и Нидерланды уже не раз за последние годы обменивались резкими действиями и заявлениями в адрес друг друга. Так, в апреле 2018 года Амстердам выслал четырех россиян с дипломатическими паспортами. Их заподозрили в подготовке кибератаки на базы данных Организации по запрещению химического оружия в Гааге – она в то время занималась делом об отравлении Скрипалей в британском Солсбери. В Москве высылку россиян называли «шпиономанией».

Реакции Нидерландов на последние обвинения со стороны России пока не последовало.