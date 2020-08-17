В конце года мэрия Москвы запустит систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха. Это одна из мер, направленных на снижение аварийности с участием таксомоторов, — пишет «Ъ».
2020-08-17T14:35:16+03:00
2020-08-17T14:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 17 августа 2020
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