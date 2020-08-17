В конце года мэрия Москвы запустит систему, запрещающую агрегаторам передавать заказы водителям такси, злостно нарушающим ПДД и не соблюдающим нормы режима труда и отдыха. Это одна из мер, направленных на снижение аварийности с участием таксомоторов, — пишет «Ъ».