РБК: РАО выступила за ограничение деятельности попечительского совета, который возглавляет экс-министр просвещения

Российская академия образования, как пишет газета РБК, выступила за ограничение деятельности попечительского совета, который возглавляет бывший министр просвещения Ольга Васильева. Общее собрание академии утвердило проект изменений в уставе. В нем говорится, что попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую деятельность академии образования.

В Министерстве образования РБК заявили, что к ним пока никакие документы не поступали.