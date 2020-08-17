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14:33, 17 августа 2020

В МИД России вызвали главу диппредставительства Нидерландов

В официальном сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что это связано с тем, что в автомобиле российского военного атташе в Гааге обнаружили аппаратуру слежения. На Смоленской площади подчеркивают, что подобные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения.



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