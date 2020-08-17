В МИД России вызвали главу диппредставительства Нидерландов

В официальном сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что это связано с тем, что в автомобиле российского военного атташе в Гааге обнаружили аппаратуру слежения. На Смоленской площади подчеркивают, что подобные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения.