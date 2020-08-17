Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в ближайшее время возглавит «Барселону»

Специалист подпишет контракт с каталонским клубом на два года, сообщает испанская Mundo Deportivo.

Руководство Барселоны считает, что Куман — лучший кандидат на пост наставника команды. Особенно с учетом того, что в контракте Рональда с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий покинуть занимаемый пост, если он получит предложение от «Барселоны». Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил, что нынешний главный тренер «Барсы» Кике Сетьен в ближайшее время будет отправлен в отставку. По информации издания, смена тренера произойдет после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на сегодня.

В пятницу в Лиссабоне «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов и завершила борьбу в турнире. По итогам сезона команда не смогла завоеать ни одного трофея.

Отмечается, что другим претендентом на пост тренера «сине-гранатовых» назывался аргентинец Маурисио Почеттино, но каталонский клуб отдал предпочтение 57-летнему Куману, который, будучи футболистом, выступал за «Барселону».

Как сообщает испанская Marca, в воскресенье голландский специалист был замечен в аэропорту Барселоны.