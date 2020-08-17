Десятки петербургских школ не готовы обеспечить школьников горячим питанием

Они должны сделать это по распоряжению президента Владимира Путина.

Чиновники пяти петербургских районов не заключили договоры о поставке горячего питания школьникам. Это значит, что выполнение поручения Владимира Путина оказалось под угрозой. Школьники младших классов могут остаться без бесплатных горячих обедов. Причин здесь несколько: конкурсы еще не объявлены, для того чтобы исполнить все процедуры и утвердить подрядчиков по оценкам участников рынка потребуется не менее 1, 5 месяцев. То есть повара к своей работе смогут приступить только в конце сентября. Более того, выбрать компании, которые будут работать не так просто, они должны иметь в портфолио ранее заключенные контракты на крупные суммы. Ну и главное: в этом году договоры впервые подписывают целые районы, а не отдельные школы. Из-за бумажной волокиты и коронавируса они не успевают, пишет фонтанка.ру. Впрочем чиновники не унывают и говорят о том, что дети ненакормленными не останутся и как-нибудь, по их словам, все разрешится. У бизнеса, которому и предстоит кормить школьников пока гораздо менее радужные ожидания.

Напомним, согласно распоряжению Владимира Путина все школьники с первого по четвертый класс должны получать горячее питание. Впрочем, пока реализовать данную программу не удалось, премьер Мишустин сообщил, что необходимо выделить еще 40 миллиардов рублей.