Вторая российская вакцина от коронавируса, над которой работает «Вектор», проходит второй этап клинических испытаний

Вторая российская вакцина от коронавируса, над которой работает центр «Вектор», проходит второй этап клинических испытаний, — сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, промежуточные результаты тестирования на добровольцах говорят о высокой эффективности препарата. По мнению Поповой, в России должно быть несколько вакцин от коронавирусной инфекции.

Согласно официальным данным, в России за сутки коронавирусом заразились почти 4900 человек. 55 скончались. Больше всего заболевших в Москве – 690.

Американский университет Джонса Хопкинса сообщает, что во всем мире коронавирусом инфицированы более 21-го миллиона человек.

Многие страны столкнулись с новым ростом заболеваемости коронавирусом и теперь, помимо всего прочего, люди начали беспокоиться и за своих домашних питомцев, пишет американский журнал Science. Ветеринары полагают, что собаки и кошки с гораздо большей вероятностью могут получить этот вирус от человека, нежели наоборот. Исследование вирусного генома, полученного от первых двух собак с подтвержденным covid-19, показало, что они заразились от своих хозяев. Даже тигры и львы в нью-йоркском зоопарке, у которых в апреле был обнаружен вирус, получили его от людей, рассказывает Science, ссылаясь на исследователей Калифорнийского университета и Международного общества по изучению инфекционных заболеваний домашних животных (цитаты по сайту ИноСМИ).

Поскольку у животных редко берут анализы, нельзя точно сказать, сколько кошек и собак заразились ковидом. Результаты серологических исследований, опубликованные в июле, показывают, что на пике пандемии в Италии таких было 3-4 процента — что сравнимо с уровнем заболеваемости среди людей. При этом сопутствующего всплеска выраженных симптомов у кошек и собак зафиксировано не было. Похоже, у животных симптомы проявляются в мягкой форме, либо не проявляются вовсе.

Сейчас доступно несколько тестов для животных, но их редко применяют, потому что основное внимание уделяется тестам у людей. Такие ведомства, как Министерство сельского хозяйства США, предупреждают, что не стоит массово проверять кошек и собак на ковид. Микробиологи из Школы ветеринАрии Пенсильванского университета советуют соблюдать все те же меры безопасности. Если вы не носите маску, не моете руки, вы ставите под угрозу и себя, и своего питомца. Если же вы ответственный владелец животного, тогда для вашей собаки или кошки риск заразиться ниже, чем для вас самих.

Исследователи считают, что передача ковидной инфекции от одного домашнего животного к другому также маловероятна.