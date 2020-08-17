Александра Лукашенко на заводе в Белоруссии встретили криками «Уходи»

Президент заявил о готовности изменить Конституцию и поделиться полномочиями.

На Минский завод колесных тягачей Александр Лукашенко прилетел на вертолете. Вместе с ним был младший сын Николай, который накануне сопровождал отца и на митинге в поддержку действующей власти. Как сообщает агентство «Спутник Беларусь», сначала президент встретился с группой людей в цеху. Телеграм-канал Нехта, который ведут в Польше белоруссские политэмигранты, сообщает, что это были специально отобранные люди, а не бастующие рабочие. Там Лукашенко сказал, что кто не хочет работать, тех заставлять не будут.

После выступления в цеху Александр Лукашенко все-таки вышел к рабочим на улицу. Его встретили недовольными криками и призывами уйти в отставку.

Когда Лукашенко заявил, что рабочие люди «всегда поддерживали президента», раздались дружные крики «Нет», передает белорусский порnал Tut.by. Он также приводит слова Лукашенко о том, что протестами его на колени не поставят и что новых выборов не будет, пока его не убьют.

О необходимости проведения новых выборов вновь заявила бывший кагндидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она выступила с новым видеообращением.

Генеральная прокуратура Белоруссии утверждает, что почти все задержанные на протестных акциях освобождены. Сколько человек остается в изоляторах, в ведомстве не уточнили. В первые дни протестов, по официальным данным, были задержаны почти 7 тысяч человек.

Политолог Владимир Пастухов считает, что ситуация в Белоруссии осложнилась из-за забастовок. Лукашенко, чтобы удержаться у власти, придется просить помощи у России.

Вчера президенты России и Белоруссии снова разговаривали по телефону. Российская сторона подтвердила готовность оказать необходимое содействие в решении возникших проблем, — сообщает пресс-служба Кремля.