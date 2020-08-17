Московский городской суд признал законным арест имущества бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жалоба защиты осталась без удовлетворения. Фургал участвовал в сегодняшнем заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Бывший губернатор не возражал против ареста двух автомобилей, однако просил снять арест с изъятых у него денег, отмечая, что они принадлежат его бывшей жене.