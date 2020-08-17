Московский городской суд признал законным арест имущества бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Жалоба защиты осталась без удовлетворения. Фургал участвовал в сегодняшнем заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Бывший губернатор не возражал против ареста двух автомобилей, однако просил снять арест с изъятых у него денег, отмечая, что они принадлежат его бывшей жене.
2020-08-17T13:34:46+03:00
2020-08-17T13:34:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2693947-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:34, 17 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..