Министерство просвещения сообщает, что учителей российских школ обяжут носить медицинские маски в целях профилактики распространения коронавируса. Если педагог не будет соблюдать данное требование, то родители смогут пожаловаться администрации. Что касается детей, то у них обязанности носить маски не будет. Ранее в министерстве говорили, что учебный год начнется, как обычно, 1-го сентября.