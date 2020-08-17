Министерство просвещения сообщает, что учителей российских школ обяжут носить медицинские маски в целях профилактики распространения коронавируса. Если педагог не будет соблюдать данное требование, то родители смогут пожаловаться администрации. Что касается детей, то у них обязанности носить маски не будет. Ранее в министерстве говорили, что учебный год начнется, как обычно, 1-го сентября.
2020-08-17T13:33:20+03:00
2020-08-17T13:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 17 августа 2020
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