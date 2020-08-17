Александр Лукашенко утверждает, что готов поделиться президентскими полномочиями

По его словам, перераспределение обязанностей должно идти через конституционный процесс, а не через уличные акции. Он также подчеркнул, что других выборов в Белоруссии не будет. Бастующим рабочим Лукашенко предложил уволиться. Президент встречался с коллективом Минского завода колёсных тягачей. Забастовки сейчас проходят на многих белорусских предприятиях, в том числе, «Беларуськалии». Белорусский информационный портал TUT.BY опубликовал фрагмент обращения работников предприятия.

Десятки сотрудников государственного телеканала «Беларусь-1» собрались у здания Белорусской телерадиокомпании в Минске. Как передает ТАСС, они требуют встречи с руководителем канала.