Медицинских работников привьют от коронавируса параллельно с третьим этапом исследований вакцины, сообщили в пресс-службе Министерства Здравоохранения России.

Медики, а также лица из групп риска, будут привиты от коронавируса в первую очередь. Этот этап вакцинации пройдет параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины – отметили в Министерстве. 11 августа президент Владимир Путин сообщил о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V», тогда же Минздрав анонсировал добровольную вакцинацию медиков и учителей.

Ранее Коммерсант сообщал, что по результатам опроса сервиса «Справочник врача» только 24% медиков согласны сделать прививки вакциной «Спутник V». При этом почти 70% респондентов признались, что не доверяют новой российской вакцине, поскольку научных данных о ее эффективности пока недостаточно.

Вчера стало известно, что выпущена первая промышленная партия вакцины и, как объяснил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вся она пойдет на проведение пострегистрационных исследований.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в вакцинации нуждаются не все медработники, у 20 процентов уже выработался пассивный иммунитет к COVID-19.