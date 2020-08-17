Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дегтярев не предоставил сведений о своих доходах за 2019 год

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не предоставил сведений о своих доходах за 2019 год. Вместо этого на сайте антикоррупционного портала Хабаровского края опубликована информация о доходах бывшего губернатора Сергея Фургала. На это обратило внимание издание «Открытые медиа». На сайте Госдумы сведений о доходах Дегтярева также нет, хотя он был депутатом вплоть до 20-го июля 2020-го года.

В 2018-м году Дегтярев задекларировал около 5-ти миллионов рублей. в то же время Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у родителей Дегтярева недвижимость, которую ФБК оценил в 125 миллионов, — напоминает «Новая газета».