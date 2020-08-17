Мосгорсуд признал законным арест имущества бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала

Сергей Фургал в суде просил снять арест с двух его машин, «Тойоты Лендкрузера» и «Лексуса», а также разблокировать счет, где лежат три миллиона рублей. Как передает «Интерфакс», экс-губернатор пояснил, что это деньги не его, а принадлежат его бывшей жене и предназначены на учебу и проживание их сына. Судья, чье имя агентства не приводят, отказал. На сайте Мосгорсуда говорится, что дело Фургала рассматривает судья Басманного суда Артур Карпов, который известен по ряду резонансных процессов и внесен в так называемый список Магнитского. Фургал участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово», где по словам правозащитников, в камерах круглосуточно горит свет. Как передает ТАСС, в перерыве бывший губернатор попросил сотрудника изолятора выдать ему новые футболки и тапочки, потому что старые тапочки уже совсем развалились.

В поддержку Сергея Фургала в Хабаровске уже полтора месяца не утихают протесты