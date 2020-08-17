Забастовка проходит на нескольких крупных белорусских предприятиях

Присоединились к ней и сотрудники государственного телевидения.

Одними из первых забастовку начали рабочие Минского тракторного завода. Как передает агентство РИА Новости, представители МТЗ уведомили руководство о ее начале с восьми утра. Присоединились к забастовке и на Минском автомобильном заводе. Колонна рабочих других предприятий выдвинулась туда после появления сообщений о том, что сотрудников МАЗа удерживают перед проходной. Раздавались скандирования «Выпускай!», пишет интернет-издание «Медиазона». В конце концов через проходную, как отмечается, начали выходить люди – часть из них говорят, что они ждали приезда президента Белоруссии Александра Лукашенко. На забастовку хотели выйти и сотрудники БелАЗа – как утверждает интернет-издание Tut.by, многие боятся это делать под угрозой невыплаты зарплаты. А у здания государственной Белтелерадиокомпании ее сотрудники призвали выйти руководителя холдинга Ивана Эйсмонта. Несколько сотен демонстрантов собрались и у здания, где располагаются редакции каналов ОНТ и СТВ – также на фоне сообщений о намерении бастовать.

Протесты с требованием прекратить насилие на акциях протеста и объявить новые президентские выборы в Белоруссии не прекращаются уже 9-й день.