Генпрокуратура Белоруссии утверждает, что почти все задержанные за участие в протестных акциях уже освобождены

Одновременно обнародован список тех, кто отбывает административный арест. По информации надзорного ведомства, этот список будет обновляться и уточняться.
По официальным данным, в первые дни протестов были задержаны почти 7 тысяч человек.
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Одновременно обнародован список тех, кто отбывает административный арест. По информации надзорного ведомства, этот список будет обновляться и уточняться.
По официальным данным, в первые дни протестов были задержаны почти 7 тысяч человек.
Путин ничего не введет В «преследование русскоязычного населения» в Минске не поверит даже конченый «ватник». Печенек не было, фамилию американского посла не знает никто. Воинские мемориалы — в образцовом состоянии. Из чего делать «соловьиный помет»? Кто будет рад «возвращению сакрального Бобруйска в родную гавань»?..