Совет директоров футбольного клуба «Барселона» пригласит голландца Рональда Кумана на пост главного тренера

Это сообщают испанские СМИ. Об увольнении нынешнего главного тренера Кике Сетьена было объявлено после разгромного матча с «Баварией» в ночь на 15 августа. Испанский клуб проиграл «Баварии» со счетом 8:2 и вылетел из Лиги чемпионов.
2020-08-17T12:37:48+03:00
2020-08-17T12:37:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:37, 17 августа 2020
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