Совет директоров футбольного клуба «Барселона» пригласит голландца Рональда Кумана на пост главного тренера

Это сообщают испанские СМИ. Об увольнении нынешнего главного тренера Кике Сетьена было объявлено после разгромного матча с «Баварией» в ночь на 15 августа. Испанский клуб проиграл «Баварии» со счетом 8:2 и вылетел из Лиги чемпионов.