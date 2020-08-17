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12:37, 17 августа 2020

Совет директоров футбольного клуба «Барселона» пригласит голландца Рональда Кумана на пост главного тренера

Это сообщают испанские СМИ. Об увольнении нынешнего главного тренера Кике Сетьена было объявлено после разгромного матча с «Баварией» в ночь на 15 августа. Испанский клуб проиграл «Баварии» со счетом 8:2 и вылетел из Лиги чемпионов.



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