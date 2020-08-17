Министерство здравоохранения России сообщает, что вакцинация медиков от коронавируса препаратом «Спутник V» начнется параллельно с третьим этапом испытаний вакцины, — передает ТАСС. О регистрации вакцины 11-го августа объявил президент Путин. Подчеркивалось, что вакцинация будет добровольной.