Из белорусских СИЗО продолжают выпускать задержанных на протестных акциях, — рассказала в эфире «Эха Москвы» жительница Минска, IT-специалист Александра Хильманович.

По официальным данным, в первые дни протестов были задержаны почти 7 тысяч человек. Затем МВД сообщило, что освобождены 2 тысячи, и этот процесс продолжается.