Гостелеканал «Беларусь-1» выдал в эфир свежий выпуск новостей с выступлением Лукашенко на заводе колесных тягачей

Государственный телеканал «Беларусь-1», с утра показывавший повторы, выдал в эфир свежий выпуск новостей с выступлением Александра Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей. Ведущий программы подчеркнул, что вещание ведется в прямом эфире.

Несколько сотен демонстрантов собрались у здания, где находятся редакции белорусских телеканалов ОНТ и СТВ. Ранее появилась информация, что сотрудники этих телеканалов планируют бастовать. Кроме того, большая группа работников Белтелерадиокомпании собралась у входа в здание и ждет главу компании Ивана Эйсмонта.