Александр Лукашенко исключает проведение повторных выборов президента Белоруссии

Он сказал об этом на встрече с рабочими одного из минских предприятий. Судя по сообщению белорусского портала TUT.BY, рабочие освистали президента. В толпе раздавались крики «Позор», «Уходи» и «Лукашенко в автозак».
2020-08-17T12:31:19+03:00
2020-08-17T12:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 17 августа 2020
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