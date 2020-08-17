Срок следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлен до 8-го ноября

Как сообщает ТАСС, Мосгорсуд наложил арест на имущество бывшего губернатора – в частности, арестовано две иномарки и более 3-х миллионов рублей.

Тем временем исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил министра здравоохранения края Александра Витько после проверки одной из поселковых поликлиник. Дегтярев рассказал, что пациенты жаловались на многочисленные нарушения. Ранее Дегтярев обвинил сразу нескольких чиновников краевого правительства из команды Фургала в нежелании работать по-новому и даже назвал их саботажниками.