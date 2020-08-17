Следователи выделили в отдельное производство разбирательство в отношении неизвестных фигурантов дела Голунова

Их роль не уточняется.

Наличие новых, пока неустановленных фигурантов вскрылось при изучении материалов уголовного дела, рассказал адвокат Голунова Сергей Бадамшин. Он охарактеризовал само дело как увлекательную книгу, и полагает, что в Мосгорсуде всех ждет «интересный процесс». Следствие пока никак не комментирует, что за неустановленные лица есть в деле. Ранее сам Бадамшин утверждал, что оно пытается найти заказчика фабрикации дела против Голунова. В то же время адвокат ключевого фигуранта расследования – экс-полицейского Игоря Ляховца – настаивал, что следствие и не пыталось выявить организаторов подброса наркотиков журналисту, а лишь ограничилось привлечением предполагаемых исполнителей.

Дело журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова получило широкий резонанс в июне прошлого года. Тогда его задержали по обвинению в попытке сбыть наркотики. Сам он настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней после протестов общественности с Голунова сняли все претензии.

По делу о подбросе наркотиков проходят пять бывших полицейских, которые задерживали Голунова. При этом признательные показания дал только один из них.