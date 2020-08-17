Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен проводить в стране повторные выборы, тем более, под давлением. Об этом он сказал на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей. Лукашенко предложил уволиться бастующим рабочим. По его мнению, погоды они не делают.

Новые выборы – одно из требований забастовщиков. К общенациональной акции протеста, судя по сообщениям белорусских СМИ, присоединились еще несколько крупных предприятий, включая «Беларуськалий» и БелАЗ. К забастовке присоединились и некоторые сотрудники Белорусской телерадиокомпании.

Ситуация в Белоруссии осложнилась из-за забастовок, — считает политолог Владимир Пастухов. По его словам, Лукашенко, чтобы удержаться у власти, придется просить помощи у России.

Вчера Путин и Лукашенко снова разговаривали по телефону и, судя по сообщению пресс-службы Кремля, Путин подтвердил готовность оказать необходимое содействие в решении возникших проблем, — отмечает Интерфакс.