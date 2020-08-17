Пастухов: Вероятность того, что Путин введет войска в Белоруссию для помощи Лукашенко, высока

Вероятность того, что президент РФ Владимир Путин введет войска в Белоруссию для помощи Александру Лукашенко, высока. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» научный сотрудник Университетского колледжа в Лондоне Владимир Пастухов.

«Вероятность того, что Путин введет войска, я оцениваю как достаточно высокую. Это произойдет, если Лукашенко не справится с подавлением протестов самостоятельно. Если этого не случится, России надо либо быстро возглавлять эту революцию, либо вводить войска. Поэтому вероятность того, что войска будут введены, есть. К сожалению, это будет катастрофа», — сказал эксперт.

С точки зрения В.Пастухова, «Лукашенко оказался внутри революционной ситуации, с которой собственными силами справиться не в состоянии, когда есть отторжение и от его реакционного политического курса, и от него лично». «Это момент усталости, он есть для любого диктатора. Но Лукашенко – человек, который будет отстреливаться всеми имеющимися у него средствами до последнего патрона. Я считаю, он занял позицию, что без боя от власти не уйдет», — добавил эксперт.

В.Пастухов полагает, что «метания Лукашенко являются попыткой как можно скорее втянуть в Россию внутрь этого конфликта». «Возможно, спровоцировав даже какой-то псевдоконфликт с Литвой или другой страной НАТО на границе, чтобы возник повод для участия России как государства ОДКБ во внутренних белорусских делах. Обязательства России внутри ОДКБ заключаются в том, что она должна оказать полную и всестороннюю помощь правительству страны, если оно об этом попросит, когда есть внешняя агрессия. То есть нужно представить все эти события как внешнюю агрессию. Отсюда совершенно бессмысленная переброска воздушно-десантной дивизии к западным границам, как будто оттуда исходит угроза Белоруссии. То есть идет имитация якобы военной угрозы и якобы противостояния ей», — пояснил эксперт.

По словам В.Пастухова, в свою очередь Москва имеет два сценария: мягкий и жесткий. «Мягкий – это спровоцировать переворот и с помощью мягкой силы провести игру на опережение. То есть в ходе той революции и выборов, которые последуют, добиться, чтобы у власти оказался человек, который в отношении России продолжит курс Лукашенко, а, может, углубит и разовьет его до уровня союзного государства. Этот вариант не танцует на грани Третьей мировой войны», — отметил он.

Что касается жесткого варианта, В.Пастухов считает, что он может быть применен, когда Москва поймет, «что за революцией не угнаться и что ее вектор стал не просто антилукашенковским, но и антироссийским». «Речь идет о том, что начнут доминировать евроориентированные силы, аналогичные украинским, и под угрозой окажутся договора о стратегическом партнерстве и российские базы. В этой ситуации придется спасать утопленника любой ценой и откликнуться на просьбу Лукашенко о помощи», — заключил эксперт.