Вторая российская вакцина от коронавируса проходит второй этап клинических испытаний

Вторая российская вакцина от коронавируса, которую готовит Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, проходит второй этап клинических испытаний, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Попова заявила, что промежуточные результаты тестирования на добровольцах говорят о высокой эффективности препарата: «Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком, специальным образом, чувствуют себя хорошо. Всем, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций, у нас нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения, температура у всех добровольцев нормальная».

В России разрабатывается несколько вакцин от COVID-19, в высокой степени готовности находятся три. Как заявила Попова, должно быть несколько вакцин от коронавирусной инфекции.