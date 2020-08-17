МИД Грузии сообщает, что грузинский посол в Белоруссии вчера вечером спецрейсом вернулся в Минск

МИД Грузии сообщает, что грузинский посол в Белоруссии Валерий Кварацхелия, который с 6-го августа находился в Тбилиси, вчера вечером спецрейсом вернулся в Минск, — передает Интерфакс. В заявлении отмечается, что Белоруссия дружественная Грузии страна, и в Тбилиси внимательно следят за происходящими там событиями.

Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари Архи» сообщил о том, что правительственным самолетом в Тбилиси могли доставить сына Александра Лукашенко. Однако, судя по фото, распространенном белорусским порталом TUT.BY, младший сын Лукашенко Николай остается в Белоруссии и сегодня вместе с отцом он был на Минском заводе колесных тягачей.