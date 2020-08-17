Министр информации Белоруссии Игорь Луцкий утверждает, что белорусское телевидение пока работает в штатном режиме

У министра нет информации о забастовках белорусских телеканалов. При этом он признал, что в коллективах есть определенные трудности – в частности, на государственном телеканале ОНТ сегодня не было программы «Утро». Луцкий объяснил, что сотрудники ушли в отпуск, однако на сайте телеканала говорится, что причиной стало увольнение некоторых сотрудников.