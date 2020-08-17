По сообщению белорусского портала TUT.BY, забастовки начались на «Беларуськалии», БелАЗе и еще нескольких крупных предприятиях. В Минске начали бастовать и сотрудники Белтелерадиокомпании. К ним присоединилась одна из самых известных ведущих белорусского телевидения Светлана Боровская. По данным издания «Наша Нива», также бастует радиостанция «Столица».