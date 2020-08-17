Лукашенко заявил, что других президентских выборов в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), заявил, что других президентских выборов не будет, передает БелТА. Лукашенко в понедельник посетил МЗКТ. «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, Их (других выборов — ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все»,— сказал Лукашенко.