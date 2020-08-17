Суд в Хабаровске назначил 10 суток административного ареста руководителю регионального штаба Навального

Центральный районный суд Хабаровска назначил 10 суток административного ареста руководителю регионального штаба Навального Алексею Ворсину, — сообщает штаб в своем Твиттере. Ворсину вменяют нарушение правил участия в шествии. Претензии правоохранительных органов связаны с тем, что во время акции 28-го июля Ворсин говорил в громкоговоритель о зарплатах депутатов, — отмечает «Новая газета».
2020-08-17T11:04:48+03:00
2020-08-17T11:04:48+03:00
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11:04, 17 августа 2020
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