Суд в Хабаровске назначил 10 суток административного ареста руководителю регионального штаба Навального

Центральный районный суд Хабаровска назначил 10 суток административного ареста руководителю регионального штаба Навального Алексею Ворсину, — сообщает штаб в своем Твиттере. Ворсину вменяют нарушение правил участия в шествии. Претензии правоохранительных органов связаны с тем, что во время акции 28-го июля Ворсин говорил в громкоговоритель о зарплатах депутатов, — отмечает «Новая газета».