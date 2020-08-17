Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на «Минский завод колесных тягачей»

Вертолет приземлился около часа назад.

Свою поездку Александр Лукашенко анонсировал еще в субботу на фоне массовых забастовок на предприятиях страны . Ранее на МЗКТ трудовой коллектив объявил о забастовке из-за несогласия с результатами выборов. С позицией сотрудников тогда согласился и генеральный директор завода. Он признался, что сам голосовал за Лукашенко. Но при этом признает, что выборы действующий президент проиграл.

На фоне сообщений о приезде президента о забастовке объявили сотрудники Минского тракторного и Электротехнического заводов. Они оставили свои рабочие места, и пошли к заводу колесных тягачей. Об этом сообщает пресс-служба тракторного завода. По сообщениям местного онлайн-канала TUT.BY, к проходной МЗКТ сейчас идет колонна из нескольких сотен рабочих.

Между тем, судя по фотографии, которую опубликовал белорусский портал TUT.BY , Александр Лукашенко прибыл на завод не один. С ним приехал и его сын Николай.

О ситуацию с забастовками президент Белоруссии сказал, что 150-200 сотрудников ЦИТАТА «погоды не делают».

О прекращении работы также заявила и Белтелерадиокомпания. По данным Интерфакса, более 100 сотрудников организации вышли на улицы в знак протеста.