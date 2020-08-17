Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня откроет автомобильный мост через Амур. Он соединит Россию и Китай. Строительство моста протяженностью более одного километра началось в конце 2016-го года. Объект построен по концессионному договору без использования бюджетных денег, — сообщает Интерфакс. Мишустин прибыл в Благовещенск в рамках своего дальневосточного турне.
2020-08-17T10:35:27+03:00
2020-08-17T10:35:27+03:00
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10:35, 17 августа 2020
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