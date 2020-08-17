Часть сотрудников Белорусской телерадиокомпании объявила забастовку

Часть сотрудников Белорусской телерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы и радиостанции, объявила забастовку. Как сообщает белорусский портал TUT.BY, у здания компании утром собрались 100 человек — в частности, режиссеры и операторы. Они требуют признать недействительными результаты выборов президента, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. Обращение подписали 55 сотрудников, всего в компании работают полторы тысячи человек.

Телеканал «Беларусь 1» уже пару часов в понедельник на фоне сообщений о забастовке транслирует вчерашние эфиры новостей, в то время как в программе заявлены другие передачи, сообщает корр. ТАСС. До пресс-службы Белтелерадиокомпании дозвониться не получается, никто не берет трубку. Трансляции помечены значком «повтор». Между тем, согласно программе, сейчас должен транслироваться художественный фильм.