Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей для встречи с рабочими на фоне сообщений о забастовке, — передает корреспондент ТАСС с места событий. Между тем, несколько десятков человек собрались рядом с проходной завода, чтобы выразить солидарность с рабочими. Кроме того, к предприятию движутся сотни рабочих с электротехнического и тракторного заводов.

Белорусский портал TUT.BY сообщает о забастовке на одном из крупнейших предприятий страны – «Беларуськалии» – и приводит выступление одного из шахтеров.

Рабочие требуют проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие.