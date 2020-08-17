В России выявлено 4 892 новых случая коронавируса

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за минувшие сутки составило почти 4900 человек, следует из данных оперативного штаба. Прирост заразившихся второй день подряд обновляет минимум с конца апреля.

Рекордно низким за последнее время стало и количество летальных исходов из-за коронавируса. За минувшие сутки в стране скончалось 55 человек.

А вот в Москве ситуация с начала августа остается стабильной. За сутки в столице зафиксировано 690 новых случаев заражения. Умерло от короновируса 10 человек.

Как сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с начала пандемии в Москве от коронавирусной инфекции вылечились свыше 197 тыс. человек.

Заметно выросло в столице и число доноров плазмы. В июле ими стали 900 москвичей, ранее переболевших Ковид-19, что превышает июньские показатели на 15%.

Ситуация с коронавирусом в мире за минувшие сутки не сильно изменилась. По ежедневному приросту числа заболевших лидером уже вторую неделю остается Индия. Опережая по этому показателю даже США и Бразилию.