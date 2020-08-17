В футбольной Лиге Европы определился первый финалист

Им стала испанская Севилья, переигравшая английский Манчестер Юнайтед.

«Севилья» в шестой раз вышла в финал Лиги Европы. До этого испанская команда всегда побеждала и завоёвывала трофей. МЮ тоже выиграл свой единственный финал ЛЕ, взяв верх над «Аяксом» три года назад, однако второй попытки у англичан пока не будет. Андалусийцы вырвали победу благодаря феноменальной игре своего голкипера Боно. С пенальти в исполнении Бруно Фернандеша в самом дебюте марокканский страж ворот Севильи справиться не смог. Зато в дальнейшем совершил несколько выдающихся сейвов. Оставаясь один на один с форвардами англичан.

В атаке же испанцы в этот вечер много не создавали. Однако показали удивительный КПД. Всего трижды игроки Севильи попали в створ ворот соперника. И два удара, в исполнении Сусо и Де Йонга, оказались результативными. 2-1 в пользу испанского клуба.

Соперник Севильи по финалу станет известен сегодня вечером по итогам матча между итальянским Интером и донецким Шахтером.