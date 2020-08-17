Компания «Яндекс» разрешила своим сотрудникам работать из дома еще как минимум 3 месяца, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. При этом отмечается, что все, кто хочет и готов, могут приходить в офис, предварительно сдав ПЦР-тест. Тесты придется сдавать не реже одного раза в две недели. Исследование будет оплачивать компания.