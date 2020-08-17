Компания «Яндекс» разрешила своим сотрудникам работать из дома еще как минимум 3 месяца, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. При этом отмечается, что все, кто хочет и готов, могут приходить в офис, предварительно сдав ПЦР-тест. Тесты придется сдавать не реже одного раза в две недели. Исследование будет оплачивать компания.
2020-08-17T10:05:20+03:00
2020-08-17T10:05:20+03:00
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10:05, 17 августа 2020
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