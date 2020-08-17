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10:04, 17 августа 2020

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения края. Решение о снятии с должности Александра Витько было принято после посещения Михаилом Дегтяревым поликлиники в поселке имени Горького. В пресс-службе правительства региона сообщили, что причиной стало несоблюдение норм Роспотребнадзора, Так, в медучреждении не измеряют температуру, наблюдается острая нехватка персонала. Кроме того, посетители жаловались на хамство со стороны охраны поликлиники.

Новым министром здравоохранения края станет Евгений Никонов, который сегодня является зампредом правительства региона по социальным вопросом.
Между тем, в Хабаровском крае уже больше месяца почти каждый день местные жители выходят на акции протеста. Они не согласны с назначением Михаила Дегтярева на пост губернатора края. Также протестующие требуют справедливого разбирательства в отношении бывшего губернатора Сергея Фургала.

Как передает местное интернет-издание DVHAB, кадровые перестановки на этом в регионе начались недавно. Так, по собственному желанию уволился Максим Прохоров, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Ранее от должности отказался и его начальник –Валерий Немытов.



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