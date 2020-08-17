В деле Ивана Голунова есть неизвестные фигуранты

В отношении них возбуждено отдельное производство, — рассказал адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста. По его словам, Голунов и его защита завершили ознакомление с материалами. По признанию Бадамшина, дело читается как увлекательная книга, особенно его секретная часть. Адвокат предсказывает, что процесс в Мосгорсуде будет очень интересным. Ранее Бадамшин утверждал, что следствие пытается найти заказчика. Пока к ответственности привлечены так называемые исполнители – бывший полицейские, которые задерживали Голунова, — напоминает ТАСС.
2020-08-17T10:03:30+03:00
2020-08-17T10:07:04+03:00
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10:03, 17 августа 2020
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