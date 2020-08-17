СМИ: В Белоруссии сотрудники одного из крупнейших предприятий присоединились к общенациональной забастовке

В Белоруссии, по информации местных СМИ, сотрудники одного из крупнейших предприятий присоединились к общенациональной забастовке.

Шахтеры в Солигорске утром собрались у проходной управления предприятия. Как пишет белорусский портал Tut.by, встреча с руководством «Беларуськалия» длилась полчаса, сотрудников призывали написать свои требования, но не останавливать производство. Рабочие кричали, что другого выхода нет и что их лишили голоса, выборов, а потом стали убивать детей, что их зарплата – это пули для ОМОНа, приводит их слова Tut.by. В пятницу рабочие «Беларуськалия» потребовали провести новые выборы и освободить всех задержанных и политзаключенных.

Бастовать собираются и сотрудники главного гостелеканала «Беларусь-1», но окончательно решения все еще нет, сказал «Интерфаксу» один из сотрудников. Ранее журналисты государственных СМИ пригрозили выпускать честные новости, но сегодня на сайте агентства БелТА нет ни слова о вчерашних массовых протестах, зато есть сообщение об уборке зерновых и бобовых культур. А утренние новости на «Беларусь-1» — это штурм спецназовцами отеля в Сомали и серия вооруженных нападений в американском Цинциннати.

Накануне на митинге в Минске Александр Лукашенко пригрозил участникам забастовок увольнениями.