Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером страны

В своем видеообращении она предложила провести новые президентские выборы, а также потребовала освобождения всех политических заключенных. Отдельно Тихановская обратилась к людям в форме. Она призвала их не исполнять преступные приказы и выразила уверенность, что белорусский народ простит раскаявшихся силовиков.