Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером страны

В своем видеообращении она предложила провести новые президентские выборы, а также потребовала освобождения всех политических заключенных. Отдельно Тихановская обратилась к людям в форме. Она призвала их не исполнять преступные приказы и выразила уверенность, что белорусский народ простит раскаявшихся силовиков.
2020-08-17T10:01:24+03:00
2020-08-17T10:01:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:01, 17 августа 2020
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