Правительство России предложит президенту продолжить выплаты медикам, которые лечат коронавирусных больных, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что региональные надбавки медицинским работникам будут выплачивать до декабря. Как напоминает РИА, начиная с апреля врачам доплачивают по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу и врачам «скорых» по 50 тысяч, младшим медицинским работникам и фельдшерам по 25 тысяч рублей. Также утверждены страховые гарантии для медиков.
2020-08-17T09:36:01+03:00
2020-08-17T09:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:36, 17 августа 2020
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