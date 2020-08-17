Правительство России предложит президенту продолжить выплаты медикам, которые лечат коронавирусных больных, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что региональные надбавки медицинским работникам будут выплачивать до декабря. Как напоминает РИА, начиная с апреля врачам доплачивают по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу и врачам «скорых» по 50 тысяч, младшим медицинским работникам и фельдшерам по 25 тысяч рублей. Также утверждены страховые гарантии для медиков.