Белорусский портал TUT.BY сообщает о начале забастовки на предприятии «Беларуськалий»

Рабочие формируют стачкомы. Они требуют проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране. Шахтеры предупреждают, что забастовка будет длиться до выполнения всех требований. Они говорят, что другого выхода нет, их лишили голоса, выборов, а потом стали убивать их детей.
2020-08-17T09:34:09+03:00
2020-08-17T09:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 17 августа 2020
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