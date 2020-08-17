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09:34, 17 августа 2020

Белорусский портал TUT.BY сообщает о начале забастовки на предприятии «Беларуськалий»

Рабочие формируют стачкомы. Они требуют проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране. Шахтеры предупреждают, что забастовка будет длиться до выполнения всех требований. Они говорят, что другого выхода нет, их лишили голоса, выборов, а потом стали убивать их детей.



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