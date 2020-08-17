Белорусский портал TUT.BY сообщает о начале забастовки на предприятии «Беларуськалий»

Рабочие формируют стачкомы. Они требуют проведения новых выборов, освобождения всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране. Шахтеры предупреждают, что забастовка будет длиться до выполнения всех требований. Они говорят, что другого выхода нет, их лишили голоса, выборов, а потом стали убивать их детей.