Разработчики второй вакцины от коронавируса в России перешли новому этапу испытаний

Это исследования на людях.

Все специально отобранные добровольцы чувствуют себя хорошо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, всем,кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения, отдельно подчеркнула Анна Попова. Она приехала в Новосибирск, где находится лаборатория «Вектор». Именно этот центр и проводит испытания своей вакцины. Попова отметила, что таких препаратов должно быть несколько. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил о том, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработали в центре Гамалеи, где на днях рассказали, что в третьем этапе испытаний, а они еще не завершены полностью, будут участвовать десятки тысяч человек. Вакцинировать этим препаратом собираются в первую очередь медиков и учителей.

Испытания проходит и вакцина, созданная институтом ФМБА.