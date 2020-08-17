Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Для противодействия нарушителям могут ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил РБК, что контрабандисты стали действовать более изощренно — недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго. Глава ведомства выступил с предложением ужесточить меры против тех, кто ввозит в Россию запрещенные продукты. К ответственности будут привлекать перевозчиков и водителей, причем речь идет о конфискации не только товара, но и автотранспорта. А также о запрете ввоза водителям на 5 лет. Соответствующие предложения представлены правительству. Ожидается, что они смогут изменить ситуацию с нелегальными поставками санкционных продуктов на территорию страны.

С начала действия эмбарго в 2014-м году Россия уничтожила более 36 тыс. т санкционной продукции, сообщается на сайте Россельхознадзора.

Запрет на поставки в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, действует до конца 2020 года.