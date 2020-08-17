Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила с новым видеообращением

Она предложила провести новые выборы и призвала силовиков остановить насилие. Александр Лукашенко категорически отвергает возможность повторных выборов .Он считает, что в этом случае Белоруссия погибнет как государство и как нация.
2020-08-17T09:03:48+03:00
2020-08-17T09:37:52+03:00
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09:03, 17 августа 2020
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